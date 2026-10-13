Страховщикам жизни рекомендуют индивидуальный подход к договрам с участниками СВО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Банк России рекомендовал страховщикам жизни индивидуальный подход при исполнении большинства видов договоров страхования жизни с участниками специальной военной операции, сказано в информационном письме регулятора.

В случае возможной реализации риска смерти или инвалидности в связи с участием застрахованного лица по договорам страхования в специальной военной операции страховым организациям Банк России рекомендует два подхода.

Во-первых, ЦБ рекомендует страховщикам обратить внимание на рисковую составляющую в договоре и "применять индивидуальный подход при принятии (акцепте) предложений об осуществлении страховых выплат по договорам страхования в случае реализации указанных рисков".

Такая рекомендация, уточняет ЦБ, не распространяется на "страхование жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита (займа)".

Во-вторых, ЦБ дает рекомендацию по установлению выкупной суммы по договору, поскольку в стандартной практике клиент, заключивший долгосрочный накопительный или инвестиционный договор страхования жизни и пожелавший досрочно его расторгнуть, как правило, попадает под "штрафные" санкции, выкупная сумма возвращается ему в усеченном виде. (Такой подход установлен российской и мировой практикой как мера удержания клиентов от скоропалительных решений - ИФ).

В письме ЦБ рекомендует "в случае обращения страхователя с требованием о расторжении договора страхования и выплате выкупной суммы в связи с участием застрахованного лица в СВО прекращать такой договор страхования по соглашению сторон и выплачивать выкупную сумму в размере не менее совокупной страховой премии, уплаченной по договору страхования".

Изложенные рекомендации ЦБ касаются накопительных договоров, на случай "дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события, договоров страхования жизни на случай смерти, договоров страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов), а также для договоров с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

В эту же группу отнесены договоры долевого страхования жизни и недавно выведенные на рынок договоры страхования жизни с объявляемой доходностью (для неквалифицированных инвесторов) и договоры страхования жизни с расчетной доходностью (для квалифицированных инвесторов - ИФ).