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Россия готова оперативно восполнить выпадающие объемы продовольствия при необходимости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова оперативно восполнить выпадающие объемы продовольствия, если в этом возникнет потребность, заявила представитель МИД Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ "об истинных угрозах свободе гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности".

"Акцентируем и то, что Россия готова оперативно восполнить выпадающие объемы продовольствия, если в этом возникнет потребность, - сказала она. - В звучащих сегодня идеях о нормализации навигации в Черном море упускается главное: нынешние сложности в сфере продовольственной безопасности - это прямое следствие действий Киева, вседозволенность и безнаказанность которого - результат безответственной политики Запада".

"Лицемерно замалчиваются главные причины возникших на мировом рынке продуктов питания проблем, прежде всего создаваемые ЕС логистические барьеры и так называемые санкции в отношении наших экономических субъектов и операторов сельскохозяйственного сектора", - подчеркнула Захарова.

"Убеждены, что на данном этапе наиболее эффективной первоочередной мерой стало бы оказание коллективного международного давления на Киев как основного возмутителя спокойствия. Это может дать более осязаемый результат в ближайшей перспективе", - отметила представитель МИД.

МИД Мария Захарова Запад Черное море
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