Москва отвергает утверждения Бельгии о растущих угрозах королевству якобы со стороны России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Посол Бельгии в России Мишель Жеребцофф был вызван в МИД России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Бельгийскому дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные участившиеся утверждения военно-политического руководства Королевства о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от России", - сообщили в МИД.

Как пояснили на Смоленской площади, "указано, что откровенно агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемой ими конфронтации из-под контроля".

"Бельгийской стороне адресован призыв оценить последствия таких заявлений и снизить накал антироссийской риторики, подстегивающей дальнейший рост напряженности на Европейском континенте", - подчеркнули в МИД.