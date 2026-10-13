В Ростовской области возбуждено дело о гибели рабочего в шахте "Обуховская"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Ростовской области по факту гибели работника шахты "Обуховская" возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.217 УК), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По факту проводится и прокурорская проверка.

Руководство шахты ранее сообщило, что 13 октября в бывшей угольной шахте украинского энергохолдинга "ДТЭК" Рината Ахметова в Ростовской области АО "Шахтоуправление Обуховская" при подготовке к взрывным работам в подготовительном забое произошел несчастный случай, в результате которого получил травмы, несовместимые с жизнью, сотрудник предприятия - проходчик, помощник взрывника.

После завершения необходимых мероприятий на месте происшествия шахта "Обуховская" продолжает работу в штатном режиме.