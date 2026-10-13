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Глава МВД заявил, что российские войска чаще сталкиваются с людьми из преступных организаций в зоне СВО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что российские военные все чаще сталкиваются в ходе СВО с иностранными боевиками.

"При проведении специальной военной операции на Украине российские войска и специальные службы все чаще сталкиваются с националистами и боевиками преступных организаций, массово прибывающими в зону боевых действий из-за рубежа, в том числе со стороны латиноамериканских наркокартелей", - заявил он в ходе в переговоров с министром внутренних дел и по контролю за оборотом наркотиков Пакистана Мохсином Разой Накви.

Слова российского министра приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Колокольцева, в настоящее время международный криминалитет действует масштабнее, технологичнее и разностороннее. Он отметил, что "наблюдается смыкание экстремистских организаций, террористических и организованных преступных группировок, попытки их привлечения для дестабилизации отдельных стран и целых регионов".

Колокольцев также акцентировал внимание Накви на проблеме роста вывоза оружия из зон вооруженных конфликтов.

Российский министр отметил, что криминалитетом применяются изощренные методы для склонения определенных категорий лиц к совершению актов терроризма, включая нападения на школы, закладки наркотиков, участие в мошенничестве и других опасных преступлениях.

"Россия на протяжении всех последних лет обращала внимание мирового сообщества на противоправную деятельность организованных при попустительстве и прямом участии украинских властей колл-центров. При этом они не ограничились посягательствами на российских граждан и перенесли свою деятельность на другие страны", - заявил глава МВД России.

Колокольцев отметил, что российские наработки в выявлении и раскрытии IT-преступлений показывают свою эффективность. По его словам, МВД России готово обмениваться передовым опытом. Это может дать быстрый практический результат, в то время как промедление делает расследование киберпреступлений малоэффективным.

Глава российского ведомства позитивно оценил состояние сотрудничества между правоохранительными органами России и Пакистана по линии Интерпола и высказал заинтересованность в интенсификации обмена информацией по всем направлениям правоохранительной повестки, в том числе связанной с экстремистскими проявлениями и террористическими угрозами, незаконным оборотом наркотиков и цепочками поставок контрабанды.

"Эти виды преступной деятельности питают криминальные и радикальные группировки и могут курироваться глобальными сетями, угрожающими интересам и Российской Федерации, и Исламской республики Пакистан", - заключил Колокольцев.

Колокольцев во вторник прибыл в столицу Пакистана. Министр проведет ряд рабочих встреч, ознакомится с работой полицейских подразделений, а также примет участие в официальных мероприятиях.

МВД России Владимир Колокольцев
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