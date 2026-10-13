Минэкономразвития прорабатывает предложения отрасли по поводу турналога

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Принимать решение об изменении ставки туристического налога или его реформировании преждевременно, при этом взимание сбора нуждается в донастройке, сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Я считаю, что сейчас об этом говорить преждевременно. Во-первых, это действительно полномочия регионов и муниципалитетов, мы не сторонники в них активно вмешиваться - я имею в виду размер налога, ставку, льготы. При этом очевидно, что рынок просит донастройки механизма с учетом текущих реалий и рентабельности", - сказал он в эфире телеканала "РБК".

"Доходность на номер отельеры вынуждены снижать, чтобы конкурировать, в том числе с зарубежными направлениями. Дискуссия по поводу турналога идет, и о ее результатах в обозримом будущем, до начала следующего года, станет известно", - подчеркнул замминистра.

Как отметил Вахруков, в текущем году ставка турналога законодательно ограничена и не может превышать 2%. Исключение составляют только случаи, когда применяется минимальная фиксированная ставка в 100 рублей в сутки.

"Выше 2% в этом году никто установить не имеет права, это нарушение закона. Федеральная налоговая служба администрирует эти сборы и обладает всеми возможностями для контроля. Превышение 2% возможно лишь тогда, когда расчетная сумма от суточной стоимости размещения оказывается меньше минимального порога в 100 рублей - например, в хостелах и недорогих многоместных номерах. Все ограничения выставлены, о злоупотреблениях нам неизвестно, но при наличии фактов мы обязательно разберемся и защитим бизнес", - подчеркнул он.

На вопрос об инициативе Российского союза туриндустрии (РСТ) сделать туриста прямым плательщиком налога и заменить процентную ставку фиксированной посуточной суммой, замглавы Минэкономразвития подтвердил, что предложения отраслевого сообщества находятся в проработке.

"РСТ действительно обратился с пакетом таких предложений. Мы их не положили в стол, дискуссия идет, но детали раскрывать пока рано, мы работаем над этим вопросом", - сказал Вахруков.

С 1 января 2025 года местные органы власти в регионах получили право вводить туристический налог, который должны платить все классифицированные объекты размещения, входящие в федеральный реестр - гостиницы, хостелы, санатории, кемпинги и глэмпинги.

В 2025 году минимальная ставка налога составляла 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Ежегодно она повышается на 1% и к 2029 году может составлять 5%.