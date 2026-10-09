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Третий опытный самолет Як-130М выполнил первый полет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о выполнении первого полета третьего опытного самолета Як-130М на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ, филиал ПАО "Яковлев", входит в ОАК госкорпорации "Ростех").

"Все системы отработали штатно, полетное задание выполнено полностью", - говорится в сообщении ОАК.

"Это особенный полет, он знаковый для нас, потому что третья машина несколько отличается от первой и второй, она имеет техническое лицо серийного самолета. И данный полет, конечно, позволяет нам подключить третью машину к предварительным испытаниям, что позволит нам в установленные сроки выполнить программу испытаний. В 2028 году у нас первые поставки серийных машин должны быть", - сказал первый заместитель главного конструктора программы Як-130 Владимир Докучаев, чьи слова привели в ОАК.

ОАК
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