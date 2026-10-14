Песков назвал арест арест японского журналиста выполнением ФСБ своих функций по поимке шпионов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя арест японского журналиста Имаи Юки, заявили, что ФСБ РФ выполняет свои функции по поимке иностранных шпионов.

"Были соответствующие заявления Федеральной службы безопасности. Федеральная служба безопасности выполняет свои функции. Если есть шпионы, их ловят", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать арест японского журналиста.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Сахалинской области японского журналиста газеты "Хоккайдо Симбун", который, по данным спецслужбы, собирал сведения об обороноспособности РФ, его доставке в Москву и аресте. "На территории Сахалинской области пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента бюро японской газеты "Хоккайдо Симбун" в Южно-Сахалинске подданного Японии, подозреваемого в шпионаже в интересах одной из японских спецслужб", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста, обвиняемого в шпионаже, на два месяца.