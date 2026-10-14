Песков заявил, что власти РФ работают над вопросами защиты ЦОДов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские власти работают по вопросам защиты центров обработки данных (ЦОД) в связи с ударами Украины и находятся в диалоге с бизнесом, компании принимают меры по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все компании принимают меры. Собственно, не забывайте про указ президента. Все компании принимают меры по обеспечению физической безопасности. Хотя это очень сложно. Это достаточно дорогие меры, это понятно", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующие удары по ЦОД.

Он подчеркнул: "Но здесь руководство страны, конечно, думает над этими проблемами, и правительство в диалоге с бизнесом".