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В Шебекинском округе при взрыве дрона ранен мужчина

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В селе Архангельское Шебекинского округа в результате детонации дрона пострадал мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

Он сам обратился в Шебекинскую ЦРБ с осколочными ранениями в ногу и в грудь. Его положили в травматологическое отделение.

В Шебекине дрон повредил автомобиль. При взрыве еще одного FPV-дрона загорелась хозпостройка. В результате очередных атак беспилотников повреждены два многоквартирных и один частный дом.

В селе Нижнее Березово-Второе в результате удара БПЛА повреждн легковой автомобиль. В селе Купино БПЛА ударил рядом с частным домом — повреждены остекление и 3 легковых автомобиля. Еще один дрон нанес повреждения частному дому.

В селе Пристень Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за детонации дрона повреждены 2 частных дома.

Белгородская область Шебекинский округ
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