Подросток и трое взрослых ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе подросток 16 лет, пострадали в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"В Белгородскую областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила ушиб глаза при детонации БПЛА на территории коммерческого объекта в поселке Томаровка Яковлевского округа сегодня днем. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В городе Шебекино в результате удара дрона о легковой автомобиль пострадали мужчина и подросток 16 лет. Юноша с ранением грудной клетки доставлен в Шебекинскую ЦРБ и находится в крайне тяжелом состоянии, отметили в оперштабе. Мужчина с ранением живота и ноги доставлен бойцами самообороны также в местную больницу. После оказания медицинской помощи пациента перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате атаки дрона пострадала женщина, она получила акубаротравму. Врачи "скорой" оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и остекление многоквартирного дома. От детонации еще одного БПЛА повреждено административное здание.

В селе Казинка Валуйского округа из-за атаки БПЛА повреждены семь частных домов.