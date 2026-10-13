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Подросток и трое взрослых ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе подросток 16 лет, пострадали в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"В Белгородскую областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила ушиб глаза при детонации БПЛА на территории коммерческого объекта в поселке Томаровка Яковлевского округа сегодня днем. Дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении.

В городе Шебекино в результате удара дрона о легковой автомобиль пострадали мужчина и подросток 16 лет. Юноша с ранением грудной клетки доставлен в Шебекинскую ЦРБ и находится в крайне тяжелом состоянии, отметили в оперштабе. Мужчина с ранением живота и ноги доставлен бойцами самообороны также в местную больницу. После оказания медицинской помощи пациента перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате атаки дрона пострадала женщина, она получила акубаротравму. Врачи "скорой" оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и остекление многоквартирного дома. От детонации еще одного БПЛА повреждено административное здание.

В селе Казинка Валуйского округа из-за атаки БПЛА повреждены семь частных домов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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