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Предприятие и четыре объекта инфраструктуры пострадали в Белгородской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Предприятие и четыре инфраструктурных объекта повреждены в результате атак дронов ВСу в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"В Шебекино беспилотник атаковал предприятие - повреждена стена здания", - говорится в сообщении.

Также, по информации оперштаба, в Шебекинском округе в селах Сурково и Ржевка от атак двух FPV-дронов повреждены два объекта инфраструктуры.

Еще один инфраструктурный объект поврежден от атаки дрона в селе Нижнее Березово-Второе.

Кроме того, объект инфраструктуры получил повреждения при детонации дрона в селе Борки Валуйского округа, проинформировал оперштаб.

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Белгородская область
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