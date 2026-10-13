Предприятие и четыре объекта инфраструктуры пострадали в Белгородской области

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Предприятие и четыре инфраструктурных объекта повреждены в результате атак дронов ВСу в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"В Шебекино беспилотник атаковал предприятие - повреждена стена здания", - говорится в сообщении.

Также, по информации оперштаба, в Шебекинском округе в селах Сурково и Ржевка от атак двух FPV-дронов повреждены два объекта инфраструктуры.

Еще один инфраструктурный объект поврежден от атаки дрона в селе Нижнее Березово-Второе.

Кроме того, объект инфраструктуры получил повреждения при детонации дрона в селе Борки Валуйского округа, проинформировал оперштаб.