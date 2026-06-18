В Тюменской области запретят продажу бензина подросткам с 2027 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Тюменская областная дума в окончательном чтении закон об ограничении продажи бензина несовершеннолетним. Заседание транслировалось в интернете.

"В Тюменской области не допускается продажа автомобильного бензина несовершеннолетним, за исключением продажи автомобильного бензина несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего возраста, имеющим право на управление транспортным средством", - говорится в принятом законе.

Если у продавца будут сомнения в возрасте покупателя, он будет вправе потребовать у него документы, такие как, паспорт, вид на жительство, водительское удостоверение.

Ограничения введут с 1 марта 2027 года и они будут действовать до 28 февраля 2033 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что согласно данным УМВД Тюменской области, в 2025 году в регионе при управлении мопедами и мототранспортом в результате ДТП получили ранения 93 несовершеннолетних, погибли 2 подростка.