В суде в Гамбурге поспорили о законности попытки подрыва "Северных потоков"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура и сторона защиты в ходе первого дня слушаний по делу о подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в суде в Гамбурге дали диаметрально противоположные оценки того, можно ли считать такую операцию нарушением закона, сообщают в среду европейские СМИ.

Так, адвокат предполагаемого участника операции, украинца Сергея Кузнецова, Никола Канестрини, выразил мнение, что подрыв трубопроводов в условиях вооруженного конфликта РФ с Украиной не нарушает закон. Согласно его трактовке, "Северные потоки" были важны для российской стороны и поэтому их можно считать "оружием в руках России".

Сторона защиты полагает, что рассматривать произошедшее в суде вообще не следует, а фигурант дела - "это лишь пешка на шахматной доске".

Сам Кузнецов, по сообщениям СМИ, решил не давать показаний на слушаниях, а его адвокаты отмечают, что он не может делиться некоторыми данными, поскольку не имеет право разглашать гостайны. Свою вину обвиняемый отрицает.

Прокуратура, в свою очередь, называет подрыв газопроводов военным преступлением, так как речь идет об атаке против гражданского объекта, от последствий которой пострадали не имеющие отношения к вооруженному конфликту люди.

Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 27 октября.

Кузнецов был задержан в Италии в августе 2025 года, затем суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию, после чего его арестовали в Германии.

Летом 2026 года Федеральная прокуратура ФРГ пришла к выводу, что обвиняемый действовал по указанию украинских властей. Согласно заявлению прокуратуры, обвиняемый "и другие военные по поручению украинских властей разработали план уничтожения газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

По данным Федеральной прокуратуры, целью этих действий было "навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и лишить Россию возможности использовать доходы от продажи природного газа для финансирования военных действий".

В Федеральной прокуратуре считают, что украинец въехал в Германию по поддельному украинскому паспорту в сентябре 2022 года, затем поднялся на борт арендованной по фальшивым документам яхты. После этого Кузнецов и его сообщники перевезли через международные воды к месту недалеко от датского острова Борнхольм большое количество взрывчатки, пригодное для использования в военных целях, и там обвиняемый закрепил ее на трубопроводе.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.