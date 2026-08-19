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В Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции хорватского города Пула задержали гражданина Украины по подозрению в причастности к подрыву веток газопровода "Северный поток", сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

По данным агентства, задержание проведено на основании европейского ордера.

Агентство отмечает, что задержанный - опытный дайвер, предположительно входил в группу, которая в сентябре 2022 года использовала взрывчатку для подрыва газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Группа отправилась из города Росток в Германии на парусной яхте, арендованной у немецкой компании, с поддельными удостоверениями личности. Согласно сообщению германской прокуратуры, задержанный участвовал в необходимых погружениях.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова по делу о подрыве "Северных потоков". С 21 августа он находился в заключении в курортном городе Риччоне, 16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ, после чего его арестовали в Германии. В июле этого года Федеральная прокуратура ФРГ предъявила ему обвинения в антиконституционном саботаже и в военных преступлениях.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.


Северный поток Хорватия Украина Германия
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