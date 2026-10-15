В Пензенской области отменили режим ракетной угрозы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Пензенской области отменили ракетную угрозу, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

"Благодарю силы ПВО Минобороны России, которые эффективно сработали, ликвидировав нависшую над Пензенской областью ракетную угрозу", - написал он в Мах.

Ракетную угрозу объявляли в регионе ранее. Росавиация сообщала, что аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск рейсов. Позже ограничения были отменены.

Также сообщалось об объявлении ракетной опасности в других регионах Поволжья.