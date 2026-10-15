В регионах Поволжья отменили ракетную опасность
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В регионах Поволжья снят режим ракетной угрозы.
Одним из первых об отбое сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
"Внимание! "Отбой ракетной опасности". Можно покидать укрытия и выходить на улицу", - написал Мельниченко в Мах спустя почти час после объявления тревоги. Он поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.
Далее о снятии ракетной угрозы сообщили губернаторы Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей.
Об отмене ракетной опасности в Татарстане, Чувашии и в Саратовской области жителей проинформировали региональные управления МЧС России. Правительство Кировской области также объявило о снятии этого режима в регионе.
Режим "Ракетная опасность" отменен и в Пермском крае, сообщается в канале министерства территориальной безопасности края в Мах.
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова в свою очередь проинформировала, что в регионе отменены режимы "Опасное небо" и "Ракетная опасность". Днем в четверг в республике включались сирены, останавливалось движение общественного транспорта.
После отмены режима "Ракетная опасность" аэропорты в городах регионов Поволжья возобновили обслуживание рейсов.