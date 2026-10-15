В регионах Поволжья отменили ракетную опасность

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В регионах Поволжья снят режим ракетной угрозы.

Одним из первых об отбое сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Внимание! "Отбой ракетной опасности". Можно покидать укрытия и выходить на улицу", - написал Мельниченко в Мах спустя почти час после объявления тревоги. Он поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.

Далее о снятии ракетной угрозы сообщили губернаторы Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей.

Об отмене ракетной опасности в Татарстане, Чувашии и в Саратовской области жителей проинформировали региональные управления МЧС России. Правительство Кировской области также объявило о снятии этого режима в регионе.

Режим "Ракетная опасность" отменен и в Пермском крае, сообщается в канале министерства территориальной безопасности края в Мах.

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова в свою очередь проинформировала, что в регионе отменены режимы "Опасное небо" и "Ракетная опасность". Днем в четверг в республике включались сирены, останавливалось движение общественного транспорта.

После отмены режима "Ракетная опасность" аэропорты в городах регионов Поволжья возобновили обслуживание рейсов.