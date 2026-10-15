Кремль не в курсе предложений США Европе по разблокировке активов РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Кремле ничего не знают об американских предложениях европейцам по разблокировке российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам ничего об этом не известно. Это вопросы, которые на повестке дня диалога американцев и европейцев, как утверждается в сообщениях СМИ. Мы не знаем, насколько эти сообщения достоверны", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он прокомментировал сообщения о том, что США предложили европейцам несколько вариантов разблокировки замороженных российских активов, в том числе, путем перевода их под контроль американских структур.