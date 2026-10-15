Продление льготного оформления земли под инфраструктурой до 2031 года одобрено в I чтении

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1265989-8, который продлевает на четыре года, до 1 января 2031 года, сроки льготного оформления прав на земельные участки, занятые линейными объектами и инфраструктурными сооружениями.

Законопроект в палату в июне внесли председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов и депутат Сергей Тен.

Законопроект продлевает до 1 января 2031 года два срока, которые истекают 1 января 2027 года. Первый касается так называемой "линейной амнистии". Это упрощенный порядок оформления прав на участки под линейными объектами, которые используют субъекты естественных монополий и операторы связи. Он предусматривает одновременный кадастровый учет и регистрацию права собственности на такие объекты.

Второй срок относится к праву юридических лиц оформить публичный сервитут или взять в аренду участок под линейным сооружением, если право на само сооружение возникло до 1 января 2018 года, а прав на участок у них нет. Плата за такой сервитут не взимается.

Профильный комитет по собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять законопроект в первом чтении, замечаний к нему не высказал. В заключении комитета отмечается, что продление необходимо, поскольку в отношении значительного числа линейных объектов процедуры оформления прав на землю еще не завершены. За время действия "линейной амнистии" в ЕГРН внесены сведения более чем о 1,5 млн линейных объектов.

По мнению комитета, если после 1 января 2027 года сервитуты станут платными, затраты собственников линейных объектов вырастут. Это приведет к росту цен на энергоресурсы, в том числе для конечных потребителей.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.