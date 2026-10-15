Поиск

Продление льготного оформления земли под инфраструктурой до 2031 года одобрено в I чтении

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1265989-8, который продлевает на четыре года, до 1 января 2031 года, сроки льготного оформления прав на земельные участки, занятые линейными объектами и инфраструктурными сооружениями.

Законопроект в палату в июне внесли председатель думского комитета по собственности Сергей Гаврилов и депутат Сергей Тен.

Законопроект продлевает до 1 января 2031 года два срока, которые истекают 1 января 2027 года. Первый касается так называемой "линейной амнистии". Это упрощенный порядок оформления прав на участки под линейными объектами, которые используют субъекты естественных монополий и операторы связи. Он предусматривает одновременный кадастровый учет и регистрацию права собственности на такие объекты.

Второй срок относится к праву юридических лиц оформить публичный сервитут или взять в аренду участок под линейным сооружением, если право на само сооружение возникло до 1 января 2018 года, а прав на участок у них нет. Плата за такой сервитут не взимается.

Профильный комитет по собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал принять законопроект в первом чтении, замечаний к нему не высказал. В заключении комитета отмечается, что продление необходимо, поскольку в отношении значительного числа линейных объектов процедуры оформления прав на землю еще не завершены. За время действия "линейной амнистии" в ЕГРН внесены сведения более чем о 1,5 млн линейных объектов.

По мнению комитета, если после 1 января 2027 года сервитуты станут платными, затраты собственников линейных объектов вырастут. Это приведет к росту цен на энергоресурсы, в том числе для конечных потребителей.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

ЕГРН Сергей Гаврилов Сергей Тен Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

 Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

В регионах Поволжья отменили ракетную опасность

Лавров заявил, что прекращения огня не будет из-за неприемлемых условий Зеленского для выборов

Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя

Губернатор Кузбасса предложил размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах

Кремль не в курсе предложений США Европе по разблокировке активов РФ

В МИД РФ сказали, что россиян на борту задержанного ВМС Франции танкера DF Peak нет

Пашинян допустил, что Армения и Азербайджан могут обменяться анклавами

 Пашинян допустил, что Армения и Азербайджан могут обменяться анклавами

Компаниям за недостоверную информацию грозит запрет доступа к госзакупкам

Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года

 Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12323 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов