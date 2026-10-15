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Система "Национальный словарный фонд" проходит испытания, будет запущена с начала 2027 г.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Информационная система "Национальный словарный фонд" готовится к запуску, ввод системы в эксплуатацию запланирован на 1 января 2027 года, в настоящее время проводится опытная эксплуатация, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"С 1 января 2027 должна быть введена в эксплуатацию информационная система "Национальный словарный фонд". Мы находимся на финишной прямой, уже разработан базовый функционал всех модулей. В конце сентября были проведены предварительные испытания, и вот прямо сейчас, до 26 октября идет опытная эксплуатация. До конца месяца должны быть проведены приемочные испытания, и принято решение о том, готова ли система для ввода в эксплуатацию", - сказала Ямпольская журналистам в четверг.

По ее словам, в свою очередь Институтом русского языка имени Виноградова Российской академии наук, которая является оператором этой системы, завершена лингвистическая разметка 11 словарей.

"До конца 2026 года институт завершит разметку еще двух нормативных словарей и четырех исторических, которые также будут оперативно введены в состав "Национального словарного фонда". В первой половине 2027 года эта работа продолжится, там впереди еще два нормативных словаря. Кстати, орфоэпический там же будет и 18 исторических", - отметила советник президента.

Ранее в июле она сообщила, что работы по созданию государственной системы "Национальный словарный фонд" должны быть завершены до 1 января 2027 года, доступ к информации будет предоставляться через интернет безвозмездно.

Елена Ямпольская Национальный словарный фонд
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