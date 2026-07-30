"Национальный словарный фонд" станет общедоступным с 1 января 2027 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Работы по созданию государственной системы "Национальный словарный фонд" должны быть завершены до 1 января 2027 года, доступ к информации будет предоставляться через интернет безвозмездно, сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская.

Она сослалась на очередной доклад правительства президенту о выполнении поручения по обеспечению поддержки, разработки, формирования и функционирования государственной системы "Национальный словарный фонд".

"Начиная с 1 января нового года информация, которая содержится в этой системе, будет доступна гражданам, организациям, органам государственной власти, местного самоуправления. При этом напомню, что сейчас, до введения в эксплуатацию системы "Национальный словарной фонд" все нормативные словари уже размещены на официальном сайте Института русского языка имени Виноградова", - уточнила Ямпольская.

Кроме того, Совет при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России в срок до 1 октября 2026 года должен представить проект указа президента о внесении изменений в основы государственной языковой политики России, в том числе предусмотрев, что начиная с 2027 года государственный доклад о реализации государственной языковой политики России представляется ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным годом, российским правительством президенту, Госдуме и Совету Федерации

"Теперь в соответствии с поручением главы государства будет обеспечено ежегодное представление госдоклада и о ходе реализации государственной языковой политики Российской Федерации. (...) Советом нашим проект указа уже оперативно подготовлен, в рабочем порядке направлен на согласование в компетентные государственные органы. И мы рассчитываем завершить эту работу и представить проект указа на утверждение главе государства в самое ближайшее время", - сказала Ямпольская.