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Законопроект о селекции и воспроизводстве рыбы принят в I чтении

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1276697-8, который позволит подведомственным Росрыболовству федеральным бюджетным учреждениям содержать ремонтно-маточные стада для селекции и воспроизводства объектов аквакультуры за счет государственного задания.

Законопроект в июле внесла в парламент группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и председателем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Законопроект вносит поправку в статью 14 закона об аквакультуре (148-ФЗ), которая регулирует работу с племенным поголовьем рыбы, содержащимся для получения икры и рыбопосадочного материала. Сейчас формирование, содержание и эксплуатацию таких стад рыбоводные хозяйства ведут за свой счет. Согласно поправкам, подведомственные Росрыболовству бюджетные учреждения смогут вести эту работу, включая содержание рыб-производителей, как за свой счет, так и в соответствии с государственным заданием. Кроме того, в перечень целей работы с ремонтно-маточными стадами добавляются селекционные цели и цели воспроизводства объектов аквакультуры.

В заключении профильного комитета по аграрным вопросам отмечается, что законопроект позволит ФГБУ "Главрыбвод" содержать ремонтно-маточные стада форели за счет госзадания. По мнению комитета, это обеспечит стабильность поставок рыбопосадочного материала российским форелеводческим хозяйствам. По данным комитета, производство лососевых в аквакультуре снизилось со 159 тысяч тонн в 2023 году до 146,6 тысячи тонн в 2024 году и 142,7 тысячи тонн в 2025 г. Одной из причин называется нехватка и недостаточное качество отечественного посадочного материала форели и полное отсутствие отечественного материала атлантического лосося.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Вместе с тем он указал, что документ необходимо дополнить статьей о сроке вступления закона в силу в соответствии с требованиями закона об обязательных требованиях, т.е. 1 марта или 1 сентября и не ранее 90 дней после опубликования. В действующей редакции законопроекта предусмотрено, что закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Главрыбвод Алексей Гордеев Госдума Владимир Кашин Росрыболовство
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