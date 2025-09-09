"Русский лосось" возобновил поставки рыбопродукции после десятилетнего перерыва

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Русский лосось" (Лиинахамари, Мурманская область), остановившее производство в 2015 году, приступило к забою морской форели, начались первые поставки рыбопродукции в Москву и Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба компании.

Первая партия морской форели составила 1 тыс. тонн. В перспективе планируется возобновить поставки товарного атлантического лосося.

"Компания "Русский лосось" продолжает системную работу, ориентированную на доступность качественной красной рыбы на российском рынке. Мы уже начали переговоры с крупнейшими торговыми сетями и поставщиками", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Алексея Казьмина.

Срок доставки рыбопродукции до Санкт-Петербурга составляет одни сутки, до Москвы – двое суток.

Компания намерена довести объем производства до 20 тыс. продукции в год.

По данным пресс-службы, в настоящее время "Русский лосось" располагает четырьмя морскими садковыми комплексами, флотом и береговой базой в поселке Лиинахамари в Печенгском округе Мурманской области.

В октябре 2023 года "Русский лосось" запустил в Лиинахамари фабрику по забою и переработке атлантического лосося. Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей. Производительность комплекса составляет до 15 тыс. тонн готовой продукции в год.

В 2024 году "Русский лосось" заключил соглашение с Кольской АЭС и администрацией города Полярные Зори о строительстве предприятия по выращиванию посадочного материала радужной форели и атлантического лосося. Выпуск первых мальков радужной форели планируется в 2026 году, объем инвестиций в проект составит до 2 млрд рублей, сообщала пресс-служба Кольской АЭС.

"Русский лосось" основан в 2005 году, ранее входил в ГК "Балтийский берег". В апреле 2022 года владельцем 100% уставного капитала компании стало ООО "Биоресурс".

Согласно ЕГРЮЛ, Казьмин возглавил "Русский лосось" в июне текущего года, сменив на этом посту Павла Тихонова, который был генеральным директором компании с 2018 года.

Производство на площадках "Русского лосося" было остановлено в 2015 году после массовой гибели рыбы. Убытки в компании тогда оценивали более чем в 1,5 млрд рублей. В 2016 году акционеры "Русского лосося" инициировали его банкротство, суд признал компанию несостоятельной. Через три года "Русский лосось" возобновил деятельность после заключения мирового соглашения с кредиторами, а также перехода ООО и производственных предприятий под контроль Сбербанка (MOEX: SBER).

С 2020 года "Русский лосось" имеет статус резидента Арктической зоны РФ.