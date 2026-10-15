Поиск

Поправки об обязательных испытаниях новых импортных ветпрепаратов прошли I чтение

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1136619-8, который устанавливает, что проведение клинических исследований импортных ветеринарных препаратов будет возможно только в России, если ранее такой препарат не был зарегистрирован в стране.

Законопроект в январе в палату внесла группа депутатов, он меняет закон "Об обращении лекарственных средств".

"Клиническое исследование лекарственного препарата для ветеринарного применения, ввозимого в Россию для его государственной регистрации не позднее срока, установленного правом Евразийского экономического союза, в целях производства, хранения, перевозки, рекламы, отпуска, реализации, передачи, применения только на территории России, в случае если ранее лекарственный препарат для ветеринарного применения с таким международным непатентованным наименованием или группировочным наименованием не был зарегистрирован в качестве лекарственного препарата для ветеринарного применения в соответствии с настоящим федеральным законом, проводится на территории России", - говорится в документе.

По мнению его авторов, предлагаемое нововведение позволит более объективно обеспечить единые требования к качеству импортируемых лекарственных препаратов.

Клиническое исследование ветеринарного препарата - это испытание лекарственного средства на животных в ветеринарных организациях и животноводческих хозяйствах для установления его переносимости, подбора оптимальных дозировок. По действующему законодательству, такие исследования проводятся по плану, утвержденному разработчиком лекарственного средства, за счет его средств, с составлением отчетов о результатах. Разработчик может привлекать для проведения исследований организации с необходимой материально-технической базой и квалифицированными специалистами, при этом сейчас закон "Об обращении лекарственных средств" прямо не устанавливает территориальных ограничений для проведения исследований. Правила Минсельхоза, регулирующие порядок проведения доклинических и клинических исследований, также не содержат требований о месте их проведения - в них лишь предусмотрено уведомление Россельхознадзора, если исследование проводится в России.

Также законопроект предлагает дополнить федеральные законы "О ветеринарии", "О племенном животноводстве", "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и "О семеноводстве" положениями об автоматизированном обмене сведениями между государственными информационными системами в сфере сельского хозяйства.

Предполагалось, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В отзыве правительства подчеркивалось, что поскольку законопроект вводит обязательные требования, он может вступить в силу не ранее 1 марта 2027 года.

Минсельхоз Россельхознадзор Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

 Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

 Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

 Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

Советник президента РФ заявила, что об усложнении ЕГЭ не может идти речи

Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

 Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

В регионах Поволжья отменили ракетную опасность

Лавров заявил, что прекращения огня не будет из-за неприемлемых условий Зеленского для выборов

Глава МИД РФ полагает, что украинский конфликт будет решаться на поле боя

Губернатор Кузбасса предложил размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах

Кремль не в курсе предложений США Европе по разблокировке активов РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12323 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов