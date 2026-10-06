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Кабмин поддержал проект об обязательных испытаниях новых импортных ветпрепаратов в РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, который устанавливает, что проведение клинических исследований импортных ветеринарных препаратов будет возможно только на территории России, если ранее такой препарат не был зарегистрирован в стране.

Отзыв правительства на законопроект (№1136619-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Документ в январе внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и председателем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным.

Поправки вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Сейчас закон не устанавливает, где должны проводиться клинические исследования ветеринарных препаратов. Авторы предлагают, чтобы препарат, который ввозится в РФ для регистрации и ранее не регистрировался в стране с тем же международным непатентованным или группировочным наименованием, проходил такие исследования только в РФ.

Кроме того, законопроект дополняет законы "О ветеринарии", "О племенном животноводстве", "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и "О семеноводстве" положениями об автоматическом обмене данными между государственными информационными системами в сельском хозяйстве.

Как отмечается в отзыве, законопроект формирует единообразный механизм регулирования клинических исследований ветпрепаратов, а также обеспечивает обмен сведениями между информационными системами в сфере АПК.

Вместе с тем правительство указывает, что по закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" условия предоставления информации устанавливает правительство или соответствующие госорганы, если федеральными законами не предусмотрено иное. Поэтому, по мнению кабинета министров, нормы о передаче сведений из Единой федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения в другие отраслевые системы следует исключить из законопроекта, а такую передачу предусмотреть актами правительства.

В отзыве также говорится, что реализация закона потребует доработки федеральных информационных систем племенных ресурсов и семеноводства. Расходы на это будут покрываться исключительно за счет средств, уже предусмотренных Минсельхозу в федеральном бюджете и ведомственной программе цифровой трансформации на 2026-2028 гг.

Поскольку законопроект вводит обязательные требования, закон может вступить в силу не ранее 1 марта 2027 г., считают в правительстве, авторы предлагали ввести его в действие с 1 сентября 2026 года.

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