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Идея создания цифровой платформы для сельского и рыбного хозяйства одобрена в I чтении

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1257954-8 о создании единой государственной цифровой платформы в сфере сельского и рыбного хозяйства, которая объединит отраслевые данные различных ведомств под управлением Минсельхоза.

Законопроект в июне в палату внесла группа депутатов. Он меняет статью 17 закона "О развитии сельского хозяйства" и статью 43 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Сейчас статья 17 закона "О развитии сельского хозяйства" описывает систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Ее основой служит информация о состоянии и тенденциях развития отрасли, которая размещается в информационных системах Минсельхоза, Росстата, таможенных органов, а также региональных и местных властей. Закон устанавливает два перечня сведений: те, что в обязательном порядке включаются в систему, и те, что должны не реже раза в квартал размещаться на сайтах Минсельхоза и региональных органов.

Законопроект излагает статью 17 в новой редакции. Вместо системы информационного обеспечения предлагается создать федеральную государственную информационную систему "Единая цифровая платформа в сфере сельского и рыбного хозяйства". Заказчиком и оператором платформы выступит Минсельхоз, который сможет передать функции оператора подведомственному государственному бюджетному учреждению. Поставщиками данных станут федеральные органы власти и их подведомственные организации, региональные и местные органы, а также юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, занятые в сельском и рыбном хозяйстве. Представление сведений будет добровольным, за исключением случаев, когда такая информация подлежит обязательному представлению в соответствии с законодательством. Доступ к данным в электронной форме будет бесплатным.

Платформа будет содержать 35 видов информации и сведений - о реализации профильных нацпроектов и госпрограмм, состоянии растениеводства и животноводства, продовольственной безопасности, ценах на сельхозпродукцию, мерах господдержки, фитосанитарном и эпизоотическом состоянии территории, мелиорации земель, виноградных насаждениях, а также о финансово-экономическом состоянии и кадрах профильных организаций. Иные сведения для включения в платформу сможет устанавливать правительство, которое также утвердит положение о ней.

Поправка в статью 43 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" дополняет ее нормой о том, что информация из государственного рыбохозяйственного реестра в электронном виде будет передаваться в создаваемую единую цифровую платформу.

Согласно пояснительной записке, платформа создается для формирования единого массива сопоставимых данных, необходимых для принятия управленческих решений и получения оперативной информации о состоянии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Авторы отмечают, что внедрение платформы позволит государству выйти на новый уровень контроля отрасли и получить более гибкую систему управления.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Минсельхоз Росстат Госдума
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