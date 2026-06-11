Депутаты предложили создать единую цифровую платформу в сфере сельского и рыбного хозяйства

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании единой государственной цифровой платформы в сфере сельского и рыбного хозяйства, которая объединит отраслевые данные различных ведомств под управлением Минсельхоза.

Документ (№1257954-8) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред Госдумы Алексей Гордеев и глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Поправки вносятся в статью 17 закона "О развитии сельского хозяйства" и статью 43 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Сейчас статья 17 закона "О развитии сельского хозяйства" описывает систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. Ее основой служит информация о состоянии и тенденциях развития отрасли, которая размещается в информационных системах Минсельхоза, Росстата, таможенных органов, а также региональных и местных властей. Закон устанавливает два перечня сведений: те, что в обязательном порядке включаются в систему, и те, что должны не реже раза в квартал размещаться на сайтах Минсельхоза и региональных органов.

Внесенный законопроект излагает статью 17 в новой редакции. Вместо системы информационного обеспечения предлагается создать федеральную государственную информационную систему "Единая цифровая платформа в сфере сельского и рыбного хозяйства".

Заказчиком и оператором платформы выступит Минсельхоз, который сможет передать функции оператора подведомственному государственному бюджетному учреждению. Поставщиками данных станут федеральные органы власти и их подведомственные организации, региональные и местные органы, а также юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, занятые в сельском и рыбном хозяйстве.

Представление сведений будет добровольным, за исключением случаев, когда такая информация подлежит обязательному представлению в соответствии с законодательством. Доступ к данным в электронной форме будет бесплатным.

Платформа будет содержать 35 видов информации и сведений - о реализации профильных нацпроектов и госпрограмм, состоянии растениеводства и животноводства, продовольственной безопасности, ценах на сельхозпродукцию, мерах господдержки, фитосанитарном и эпизоотическом состоянии территории, мелиорации земель, виноградных насаждениях, а также о финансово-экономическом состоянии и кадрах профильных организаций. Иные сведения для включения в платформу сможет устанавливать правительство РФ, которое также утвердит положение о ней.

Поправка в статью 43 закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" дополняет ее нормой о том, что информация из государственного рыбохозяйственного реестра в электронном виде будет передаваться в создаваемую единую цифровую платформу.

Согласно пояснительной записке, платформа создается для формирования единого массива сопоставимых данных, необходимых для принятия управленческих решений и получения оперативной информации о состоянии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Авторы отмечают, что внедрение платформы позволит государству выйти на новый уровень контроля отрасли и получить более гибкую систему управления.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 г.