Сельхозорганизации РФ в сентябре снизили продажи птицы на 4,7%, яиц - на 1,4%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в сентябре реализовали 538,4 тыс. тонн птицы (на убой, в живом весе), что на 4,7% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года, сообщил Росстат.

Продажи яиц снизились на 1,4%, до 3,03 млрд штук.

За 9 месяцев аграрии продали 4,9 млн тонн птицы (на 2,7% меньше). Продажи яиц с учетом роста в предыдущие месяцы превысили показатель аналогичного периода прошлого года на 3,1% и составили 27,3 млрд штук.

Кроме того, сельхозорганизации в сентябре реализовали 493,5 тыс. тонн свиней (на 1,5% меньше), за 9 месяцев - 4,5 млн тонн (на 2,8% больше). Продажи крупного рогатого скота в сентябре выросли на 3,9%, до 105,2 тыс. тонн, за 9 месяцев - на 0,2%, до 883,1 тыс. тонн.

Всего в сентябре сельхозорганизации реализовали 1,14 млн тонн скота и птицы, что на 2,5% меньше, чем год назад. Продажи за 9 месяцев снизились на 0,1%, до 10,3 млн тонн.

По данным Росстата, запасы мяса птицы в сельхозорганизациях в сентябре составили 57,9 тыс. тонн, что на 9,6% меньше, чем год назад, говядины - 1,1 тыс. тонн (на 40,8% больше), свинины - 5,5 тыс. тонн (на 0,9% меньше). Всего запасы мяса (в убойном весе, включая мясопродукты в пересчете на мясо) снизились на 7,7%, до 65 тыс. тонн.

Реализация молока в минувшем месяце увеличилась на 2,2%, до 1,7 млн тонн, за 9 месяцев - на 2,4%, до 16,2 млн тонн. Его запасы в сентябре составили 22,7 тыс. тонн (на 0,2% больше).