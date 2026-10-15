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Комитет Госдумы поддержал законопроект о признании социальными семейных микропредприятий

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 1323727-8, позволяющий признавать социальными микропредприятия, в которых работают члены одной семьи.

Законопроект в августе внесла в палату группа депутатов и сенаторов.

Действующая статья 24.1 закона "О развитии малого и среднего предпринимательства" определяет условия, при которых бизнес признается социальным предприятием и может получать соответствующую господдержку. Сейчас такой статус получают, в частности, компании, где работают инвалиды, многодетные родители и пенсионеры. Согласно законопроекту, микропредприятие (численность до 15 работников и до 120 млн руб. дохода в год без учета НДС) может быть признано социальным, если по итогам предыдущего года выполняется одно из условий: в хозяйственном обществе, товариществе или партнерстве не менее 50% работников - члены одной семьи, и один из них руководит компанией, возглавляет совет директоров или ведет дела товарищества; в кооперативе или крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее 50% членов принадлежат к одной семье; у индивидуального предпринимателя не менее половины работников по основному месту работы - члены его семьи, но не менее двух человек.

Законопроект устанавливает закрытый перечень членов семьи. В него входят супруги, их родители, дети, братья, сестры и внуки, дедушки и бабушки каждого из супругов, братья и сестры их родителей, а также усыновители и усыновленные.

Статус социального предприятия открывает доступ к финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержке. Это, в частности, субсидии, льготная аренда государственного и муниципального имущества, а также содействие в обучении работников и участии в закупках.

Как говорится в пояснительной записке, по состоянию на июль 2026 году в стране было 6 612,4 тысячи субъектов МСП, в том числе микропредприятий - 6 346,4 тысячи (96% от общего числа). Количество социальных микропредприятий составляет 7,8 тысячи. "При этом в сопроводительных материалах к законопроекту отсутствует информация о потенциальном количестве микропредприятий, на которые может распространяться проектируемое регулирование", - отмечает в заключении комитет по МСП.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Рассмотреть документ в первом чтении Госдума планирует 21 октября, поправки рекомендуется представить до 20 ноября.

Госдума МСП
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