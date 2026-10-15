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Путин заявил о необходимости "железобетонно" защитить средства граждан в пенсионных фондах

Путин заявил о необходимости "железобетонно" защитить средства граждан в пенсионных фондах
Владимир Путин
Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Средства граждан при привлечении на фондовый рынок должны быть надежно защищены, а в пенсионных фондах - "железобетонно", заявил Владимир Путин.

"Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан, они должны быть надёжно защищены. А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более. Здесь должно быть всё железобетонно гарантировано", - сказал Путин, выступая в четверг на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Владимир Путин
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