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Путин отметил, что фондовый рынок РФ устойчив и надежно функционирует

Однако его потенциал пока не полностью реализован, считает президент

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Потенциал фондового рынка РФ реализован не полностью, нужно привлекать частные деньги, но делать это аккуратно, особенно в том, что касается пенсионных средств, заявил президент Владимир Путин.

"Это очень важно и, безусловно, это одна из наших задач - стимулирование и укрепление нашего фондового рынка. Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он укрепляется. Тем не менее, он у нас, во всяком случае, устойчивый и надёжно функционирует. Но, конечно, мы ставим перед собой более амбициозные задачи", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России", комментируя высказывания заместителя гендиректора HeadHunter Марии Комаровой. Она предложила разработать концепцию экосистемы фондов роста, вложения которых позволят приблизиться к цели по увеличению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году.

"Что касается привлечения частных денег, безусловно, вы правы, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет создание фондов развития, фондов роста, о которых вы сказали, и привлечение частных денег, различных корпоративных пенсионных фондов и так далее. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратным", - сказал Путин.

"Мы должны себя вести здесь, с одной стороны, наступательно, а с другой стороны, быть очень аккуратными с точки зрения привлечения средств граждан, они должны быть надёжно защищены. Ну а уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более. Здесь должно быть всё железобетонно гарантировано. И надо продумать каждый шаг по этому направлению", - заявил президент.

Комментируя слова Комаровой об уходе иностранного капитала с российского рынка (который и должны в качестве источника длинных денег заменить фонды роста), Путин отметил, что тут "тоже нужно быть очень внимательным". Роль зарубежного капитала, по его словам, не всегда положительна, особенно в кризисные моменты, поэтому, "конечно, искать собственные источники финансирования - это правильно". "Тем более, что они у нас есть и используются неэффективно. Но действовать нужно крайне аккуратно", - сказал Путин.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина добавила, что определенную долю пенсионных денег и сейчас можно вкладывать в акции, но НПФы не выбирают лимиты целиком. Необходимо устранять дефицит качественных проектов, куда могли бы вкладываться длинные деньги, отметила она.

Владимир Путин HeadHunter Эльвира Набиуллина Мария Комарова
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