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Правительство Дагестана ушло в отставку после избрания нового главы региона

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство Дагестана в соответствии с Конституцией республики сложило полномочия в связи со вступлением в должность главы региона Федора Щукина, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров в четверг.

"Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов подписал распоряжение о сложении полномочий перед вновь избранным главой Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Данная процедура предусмотрена ч. 6 ст. 84 Конституции Дагестана и ч. 1 ст. 25 регионального закона "О правительстве Республики Дагестан".

В свою очередь пресс-служба главы Дагестана сообщает, что указ о сложении полномочий региональным кабмином подписал руководитель республики Щукин.

"Этим же документом глава Дагестана поручил правительству республики продолжать выполнять свои функции до сформирования нового состава", - сказано в пресс-релизе.

Как сообщалось, в четверг депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана поддержали кандидатуру Щукина на должность главы республики. После голосования состоялась процедура его вступления в должность руководителя региона.

Дагестан Федор Щукин
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