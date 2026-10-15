Поиск

Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина

Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина
Федор Щукин
Фото: Матвей Епифанов/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана восьмого созыва в четверг поддержали кандидатуру Федора Щукина на должность главы республики, передал корреспондент "Интерфакса".

За Щукина свои голоса отдали 78 из 87 проголосовавших депутатов.

Согласно Конституции Дагестана, глава региона избирается депутатами Народного Собрания.

Ранее президент РФ предлагал на этот пост также кандидатуры заместителя спикера Народного Собрания Камила Давдиева и депутата регионального парламента Самира Абдулхаликова.

Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Починковского района Горьковской области (СССР). Он окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского по специальности "Юриспруденция" и Мордовский государственный университет им. Н. Огарева по специальности "Государственное и муниципальное управление".

4 мая текущего года Щукин был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана, сменив на этом посту ныне сенатора Совета Федерации от Брянской области Сергея Меликова.

Дагестан Федор Щукин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестован бывший начальник управления лесного хозяйства Минобороны

Журналист Невзоров внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

 Журналист Невзоров внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина

 Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина

В РФ из ОАЭ экстрадирован экс-глава нефтекомпании, обвиняемый в неуплате налогов

Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

 Генпрокуратура отказалась от иска об обращении в доход РФ имущества президента FIDE Турлова

Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

 Правительство РФ расширило перечень стратегически значимых лекарств

Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

 Правительство выделит дополнительно 5 млрд рублей на обслуживание госфонда зерна

Советник президента РФ заявила, что об усложнении ЕГЭ не может идти речи

Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

 Перечень литературы для детских садов сделают обязательным

В регионах Поволжья отменили ракетную опасность
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12323 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3907 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов