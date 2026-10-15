Парламент Дагестана избрал главой региона Федора Щукина

Федор Щукин Фото: Матвей Епифанов/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Народного Собрания (парламента) Дагестана восьмого созыва в четверг поддержали кандидатуру Федора Щукина на должность главы республики, передал корреспондент "Интерфакса".

За Щукина свои голоса отдали 78 из 87 проголосовавших депутатов.

Согласно Конституции Дагестана, глава региона избирается депутатами Народного Собрания.

Ранее президент РФ предлагал на этот пост также кандидатуры заместителя спикера Народного Собрания Камила Давдиева и депутата регионального парламента Самира Абдулхаликова.

Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Починковского района Горьковской области (СССР). Он окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. Лобачевского по специальности "Юриспруденция" и Мордовский государственный университет им. Н. Огарева по специальности "Государственное и муниципальное управление".

4 мая текущего года Щукин был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана, сменив на этом посту ныне сенатора Совета Федерации от Брянской области Сергея Меликова.