Часть Ессентуков осталась без тепла из-за аварии в котельной

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают теплоснабжение в части Ессентуков (Ставропольский край), нарушенное из-за прорыва в одной из котельных, сообщил глава города Владимир Крутников.

"По сообщению диспетчера теплосетей, из-за прорыва встала котельная №6", - написал Крутников в своем канале в Max.

Мэр уточнил, что без тепла осталась часть улиц Октябрьской, Ломоносова, Нелюбина, Менделеева.

Аварийная бригада ведет работы.