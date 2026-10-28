Минздрав одобрил первый российский внутривенный препарат для детей с иммунодефицитом

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минздрав одобрил применение первого российского внутривенного иммуноглобулина для детей с нарушениями иммунной системы; он разрешен к применению в педиатрической практике, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Первый российский внутривенный иммуноглобулин человека нормальный "БиоГам" производства холдинга "Нацимбио" Госкорпорации Ростех разрешен к применению в педиатрической практике. Расширение показаний позволит снизить зависимость от зарубежных поставок иммуноглобулинов и обеспечить детей с нарушениями иммунитета отечественным препаратом. Его эффективность и безопасность подтверждены клиническим исследованием", - сказано в пресс-релизе.

Внутривенный иммуноглобулин разработки и производства НПО "Микроген" холдинга "Нацимбио" теперь можно применять с первого дня жизни. Ранее он использовался только для лечения взрослых пациентов, тогда как для детей с иммунодефицитами были доступны только импортные препараты.

"БиоГам" предназначен для заместительной терапии при первичных и вторичных иммунодефицитах, а также для лечения заболеваний, требующих иммуномодулирующей терапии. Внутривенные иммуноглобулины входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Выпуск препарата с расширенными показаниями мы планируем начать уже в декабре, а в течение года рассчитываем занять около 50% российского рынка нормальных внутривенных иммуноглобулинов в дозировке 100 мг/мл. Наша долгосрочная цель - создать условия для полного отказа от импортных поставок в этом сегменте", - отметил советник по науке холдинга "Нацимбио" госкорпорации Игорь Никитин.