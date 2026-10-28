Москва не ждет радикального изменения к лучшему отношений с США после ноябрьских выборов

Здравомыслящие силы, они, скорее, группируются вне текущего состава Конгресса, отметили в МИД

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве не питают иллюзий по поводу того, что промежуточные выборы США радикально изменят к лучшему вектор российско-американских отношений, сказал журналистам замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Иллюзий мы не питаем в отношении того, что исход выборов радикально повернет к лучшему вектор развития наших отношений. К сожалению, в Соединенных Штатах сложился устойчивый межпартийный антироссийский консенсус. И здравомыслящие силы, они, скорее, группируются вне текущего состава Конгресса США", - отметил он.

По словам Рябкова, Россия будет работать с теми, кто заинтересован в сотрудничестве с ней.

"Такие силы все же, пусть и немногочисленные, представлены и в Конгрессе США", - отметил замглавы МИД.