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Лавров заявил, что РФ придает особую важность студенческим обменам со странами Африки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия придает особую важность студенческим обменам с африканскими странами, сказал в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сегодня Африка уверенно утверждается в качестве одного из динамично развивающихся центров многополярного мироустройства. Африканская молодежь все громче заявляет о себе в политической, экономической, культурной и других областях", - говорится в приветствии Лаврова участникам молодежного форума "Россия-Африка", текст выступления публикует сайт МИД РФ.

"На этом фоне объективно возрастает значимость студенческих обменов. Ведь именно молодым людям наших стран вскоре предстоит перенять эстафету в деле дальнейшего наращивания российско-африканского стратегического партнёрства", - добавил министр.

Африка Сергей Лавров МИД
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