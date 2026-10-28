Лавров заявил, что РФ придает особую важность студенческим обменам со странами Африки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия придает особую важность студенческим обменам с африканскими странами, сказал в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Сегодня Африка уверенно утверждается в качестве одного из динамично развивающихся центров многополярного мироустройства. Африканская молодежь все громче заявляет о себе в политической, экономической, культурной и других областях", - говорится в приветствии Лаврова участникам молодежного форума "Россия-Африка", текст выступления публикует сайт МИД РФ.



"На этом фоне объективно возрастает значимость студенческих обменов. Ведь именно молодым людям наших стран вскоре предстоит перенять эстафету в деле дальнейшего наращивания российско-африканского стратегического партнёрства", - добавил министр.