Россия готова поставить в Африку весь законтрактованный объем зерна, минуя Черное море

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия готова поставить весь законтрактованный объем зерна африканским странам по другим маршрутам, минуя Чёрное море, заявил "Интерфаксу" в среду замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

"Россия продолжает поставки, и снижение поставок поставок через Чёрное море происходит не по вине РФ. Мы готовы весь объем законтрактованный поставлять по другим маршрутам, и надеемся, что Украина прекратит действия по срыву транспортного сообщения в Черном море, и тогда поставки возобновятся по этому маршруту", - сказал он агентству, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают риски снижения объемов поставок российского зерна в африканские страны из-за ситуации в Черном море.

"Есть другие маршруты, они в полной мере задействуются", - подчеркнул замминистра.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о Балтийском море.

"Наши западные недруги пытаются чинить те или иные препятствия. Уверен, что так или иначе мы все эти преграды преодолеем и найдем возможности для полноценного полномасштабного снабжения наших африканских партнеров всей той продукцией, которую они хотят покупать в России", - сказал Борисенко.

Он подчеркнул: "Мы готовы в максимальной степени покрывать потребности наших африканских партнеров в зерне и другой сельскохозяйственной продукции".