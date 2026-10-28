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Россия обсуждает с партнерами продление эксплуатации МКС до 2032 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры с партнерами о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2032 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в среду.

"В плановом режиме продолжается наша пилотируемая программа, перекрестные полёты и работа на Международной космической станции. Сейчас обсуждаем с партнёрами возможное продление её эксплуатации до 2032 года", - сказал Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Это не меняет наших планов по подготовке модулей собственной орбитальной станции, начало развёртывания которой намечено на 2028 год", - заявил он.

14 июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что РФ и США договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Также сообщалось, что страны разработали совместную программу завершения полета МКС в конце 2030 года.

25 августа Баканов заявил, что обсуждал в июле на Байконуре с главой NASA Джаредом Айзекманом дальнейшее сотрудничество после завершения программы МКС. По его словам, стороны также открыли друг другу ряд технических характеристик космической техники.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.

Денис Мантуров МКС
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