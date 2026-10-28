Поиск

РФ и Бахрейн отметили важность переговоров США-Иран на основе "Исламабадского меморандума"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Королевства Бахрейн Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора в среду подчеркнули важность скорейшего возобновления переговоров между США и Ираном на основе "Исламабадского меморандума", сообщили на Смоленской площади.

"Подчёркнута важность продолжения международных усилий по поиску путей деэскалации напряжённости и скорейшего возобновления переговорного процесса между США и Ираном на основе подписанного 17 июня "Исламабадского меморандума". Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем важнейшее значение для мировой экономики", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

В МИД РФ добавили, что "в развитие девятой министерской встречи в формате Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме 18 октября была проведена "сверка часов" по ситуации в регионе".

Стороны также обсудили вопросы "дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бахрейнских связей". "Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации в ООН, а также на других международных площадках", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

МИД РФ Сергей Лавров Бахрейн Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

 Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

"Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

 "Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

Законопроекты об интернет-торговле вином сняты с повестки заседания Госдумы

 Законопроекты об интернет-торговле вином сняты с повестки заседания Госдумы

Сбербанк допускает сохранение ставки ЦБ в декабре или снижение на 25 б.п.

Мантуров сообщил об успешных испытаниях прототипа метанового двигателя ракеты "Амур-СПГ"

Во всех регионах РФ создают мобильные огневые группы для защиты от воздушных атак

Сбербанк сохранил прогноз по основным финансовым показателям на 2026 год
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12612 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов