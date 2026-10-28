РФ и Бахрейн отметили важность переговоров США-Иран на основе "Исламабадского меморандума"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Королевства Бахрейн Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора в среду подчеркнули важность скорейшего возобновления переговоров между США и Ираном на основе "Исламабадского меморандума", сообщили на Смоленской площади.

"Подчёркнута важность продолжения международных усилий по поиску путей деэскалации напряжённости и скорейшего возобновления переговорного процесса между США и Ираном на основе подписанного 17 июня "Исламабадского меморандума". Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем важнейшее значение для мировой экономики", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

В МИД РФ добавили, что "в развитие девятой министерской встречи в формате Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме 18 октября была проведена "сверка часов" по ситуации в регионе".

Стороны также обсудили вопросы "дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бахрейнских связей". "Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации в ООН, а также на других международных площадках", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.