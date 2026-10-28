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Российский "Гознак" печатает банкноты для 12 стран Африки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - АО "Гознак" изготавливает купюры для 12-ти стран Африки, сообщил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Что касается денежных знаков, то по качеству они превосходят лучшие образцы, которые имеются в мире, а по некоторым из них имеют уникальные свойства, которые исключительно принадлежат "Гознаку", - сказал он президенту Владимиру Путину, когда тот посещал выставку в рамках саммита "Россия - Африка".

Путин там обратил внимание, что для некоторых стран Африки "Гознак" производит купюры. "Все довольны", - отметил он.

"12 стран африканских. "Гознак", наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству", - уточнил Силуанов.

В 2019 году, генеральный директор "Гознака" сообщал, что клиентами компании являются 10 стран Африки.

Африка Антон Силуанов Гознак Владимир Путин
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