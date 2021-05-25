Мальта передаст Ливии крупную партию банкнот, напечатанных в РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мальта передаст Ливии груз с 1,2 млрд ливийских динаров, сообщил глава МИД страны Эварист Бартоло.

"Мы передадим груз в размере 1,2 млрд динаров, мы знаем, что Ливия ждет эти банкноты", - сказал Бартоло на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что Мальта приветствует форсирование формирования правительства в Ливии.

Глава МИД Мальты добавил, что переговоры по теме Ливии с Лавровым были продуктивными.

В мае 2020 года правительство Мальты сообщило о перехвате партии ливийских динаров на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанных российским Гознаком. По заявлениям мальтийской стороны, задержанные динары были поддельными. В МИД РФ отвергли эти заявления, отметив, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Гознак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии.