США предложили свести МКС с орбиты в 2031-2032 годах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - США предложили России продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года с ее последующим затоплением в 2031-2032 годах, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Они (США - ИФ) обратились с 2028 на 2030 год подвинуть (эксплуатацию МКС) и дальше с затоплением в 2031 или 2032 году", - сказал он.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил ранее 28 октября, что Россия ведет переговоры с партнерами о продлении эксплуатации МКС до 2032 года.

14 июля глава "Роскосмоса" сообщил, что Россия и США договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Также сообщалось, что страны разработали совместную программу завершения полета МКС в конце 2030 года.

25 августа Баканов сообщил, что обсуждал в июле на Байконуре с главой NASA Джаредом Айзекманом дальнейшее сотрудничество после завершения программы МКС. По его словам, стороны также открыли друг другу ряд технических характеристик космической техники.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.