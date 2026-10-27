В "Роскосмосе" заявили, что МКС позволяет облегчить нагрузку на бюджеты РФ и США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Кооперация при реализации проекта Международной космической станции (МКС) позволяет снизить нагрузку на бюджеты России и США, заявил заместитель генерального директора "Роскосмоса" по стратегическому развитию Борис Глазков.

"Он (проект МКС - ИФ) был настолько успешный и остается настолько успешным на сегодняшний день, потому что позволяет с помощью международной кооперации очень сильно облегчить нагрузку на наш и американский бюджет, которая очень значимая на самом деле", - сказал Глазков на пленарной сессии конгресса "Русский инженер".

Он отметил, что проект МКС рано или поздно закончится и напомнил, что у РФ и США есть договоренности о начале сведения станции с орбиты в 2030 годах.

"Несмотря на то, что мы развиваем собственную Российскую орбитальную станцию (РОС), которую делаем на том же наклонении орбиты что и МКС, на которой индусы собираются развертывать свою станцию, на которой американцы продолжат потом развёртывать свои орбитальные объекты, это тоже оставляет нам открытое окно для международной кооперации на орбите", - заявил Глазков.

Замглавы госкорпорации сообщил, что важным фактором при выборе наклонения РОС была возможность продолжить международную кооперацию.

"Пилотируемое освоение околоземной орбиты останется, безусловно, международным проектом", - подчеркнул он.

14 июля глава госкорпорации Дмитрий Баканов сообщил, что "Роскосмос" и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Также сообщалось, что РФ и США разработали совместную программу завершения полета МКС в конце 2030 года.

25 августа глава "Роскосмоса" сообщил, что обсуждал в июле на Байконуре с главой NASA Джаредом Айзекманом дальнейшее сотрудничество после завершения программы МКС. По его словам, стороны также открыли друг другу ряд технических характеристик космической техники.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену МКС. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.