В Шебекине в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадали две женщины

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине беспилотник атаковал автомобиль, пострадали две женщины, сообщил оперштаб Белгородской области.

Одна из женщин со слепыми осколочными ранениями госпитализирована в городскую больницу Белгорода, вторая получила акубаротравму, и врачи отпустили ее домой. Атакованная машина повреждена, также разбиты окна в частном доме.

Кроме того, в Шебекине от атакFPV-дронов повреждены домовладение и три машины.

В Белгороде беспилотник взорвался на территории инфраструктурного объекта, взрывом повредило крышу административного здания.

В Красной Яруге FPV-дрон ударил по машине и нанес ей повреждения, при взрыве посекло окна и забор частного дома.



В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая при атаке дрона пробита кровля и разбиты окна частного дома.