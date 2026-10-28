Белгородский оперштаб сообщил о еще четырех раненных в результате атак FPV-дронов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак FPV-дронов ранены четыре человека, сообщил региональный оперштаб.

"В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по машине. Один мужчина получил слепые осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног. Еще у двоих пострадавших - мужчины и женщины - осколочные ранения головы", - говорится в сообщении.

Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, затем их переведут на лечение в Белгород. Машина их сгорела.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей доставили в Грайворонскую ЦРБ, он лежит в реанимации. Когда его состояние стабилизируется, его переведут в областную клиническую больницу.