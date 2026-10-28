РФ пообещала способствовать справедливой представленности Африки в глобальных структурах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия будет и далее делать все для того, чтобы Африка была справедливо представлена в глобальных экономических и политических структурах, приветствуем подключение Афросоюза в качестве полноправного участника к "группе 20", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия три года назад приветствовала намерение Афросоюза подключиться к G20 в качестве полноправного участника. Отрадно, что такое решение, в том числе благодаря поддержке российской стороны, было "двадцаткой" принято", - сказал Путин на встрече с руководителями региональных организаций Африки.

Он заверил, что Россия "будет и впредь делать все необходимое для обеспечения более справедливой представленности Африки, ее государств и объединений в механизмах глобального управления и ключевых международных экономических и политических структурах".