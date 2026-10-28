Окончательной договоренности о встрече лидеров РФ, КНР и США в Шэньчжэне нет

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия, Китай и США потенциально готовы ко встрече лидеров трех стран на "полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне, но окончательной договоренности о ее проведении пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть потенциальная готовность трех стран ее провести. Никто из стран не говорил, что они в этом не заинтересованы. Поэтому исходим из того, что есть понимание, что она может состояться. Окончательной договоренности пока нет и нет окончательно согласованного времени", - сказал Песков в интервью "Известиям".

Он отметил, что проведение встречи еще предстоит досогласовать.

У Пескова уточнили, может ли на встречу повлиять результат трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.

"Нет, это совершенно разное. Это разные процессы", - сказал представитель Кремля.