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Песков повторил, что встрече лидеров РФ, США и Украины должна предшествовать долгая работа

Комментируя слова Трампа о том, что такая встреча может состояться в скором времени, Песков сказал, что "понятие "скорое время" - растяжимое"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Встреча президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна, но ей должна предшествовать длительная работа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как передал слова Пескова журналист "Юнашев Live" Александр Юнашев, такая встреча возможна, но "как мы говорили давным-давно, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа".

Комментируя слова Трампа о том, что такая встреча может состояться в скором времени, Песков заметил, что "понятие "скорое время" - растяжимое".

Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп
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