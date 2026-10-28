Безработица в РФ в сентябре осталась на уровне августа, составив 2,2%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России в сентябре не изменился относительно августа 2026 года, составив 2,2%, сообщил в среду Росстат.

До этого в июле безработица в РФ составляла 2,3%, еще ранее в июне - также 2,2%, в мае - 2,1% (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдений с 1991 года).

Ранее безработица равнялась 2,2% в марте и апреле, 2,1% в феврале, 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года, 2,1% в ноябре, 2,2% в сентябре прошлого года.

Общая численность безработных в России в сентябре 2026 года составляла 1 млн 651 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем в августе.