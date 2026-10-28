Поиск

Безработица в РФ в сентябре осталась на уровне августа, составив 2,2%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России в сентябре не изменился относительно августа 2026 года, составив 2,2%, сообщил в среду Росстат.

До этого в июле безработица в РФ составляла 2,3%, еще ранее в июне - также 2,2%, в мае - 2,1% (соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдений с 1991 года).

Ранее безработица равнялась 2,2% в марте и апреле, 2,1% в феврале, 2,2% в январе 2026 года и декабре 2025 года, 2,1% в ноябре, 2,2% в сентябре прошлого года.

Общая численность безработных в России в сентябре 2026 года составляла 1 млн 651 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем в августе.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Реальные располагаемые доходы населения РФ в III квартале выросли на 3,4%

 Реальные располагаемые доходы населения РФ в III квартале выросли на 3,4%

Песков заявил, что сообщений о нарушении гуманитарного перемирия в Алешках нет

На переговорах РФ-США-Украина в Абу-Даби обсудят взаимные гарантии безопасности

Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

 Кремль исключил участие европейцев в трехсторонних переговорах по Украине

ЕС не будет импортировать российский газ вне зависимости от событий вокруг Украины

РФ фиксирует сообщения о планировании Лондоном новых поставок Киеву ракет Storm Shadow

Путин заявил, что госорганы должны иметь возможность влиять на работу соцсетей

 Путин заявил, что госорганы должны иметь возможность влиять на работу соцсетей

Путин сообщил, что РФ находится в контакте с Маском по низкоорбитальным группировкам

Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября

 Лавров примет участие в министерском заседании G20 в Атланте 30-31 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12616 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов